Представники Офісу Президента у межах презентації проекту Bring Kids Back UA розповіли німецьким парламентарям про викрадених Росією українських дітей

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна взяли участь у панельній дискусії в Бундестазі, присвяченій поглибленню співпраці між Україною та Німеччиною задля повернення додому викрадених Росією українських дітей.

Захід організувала група німецьких депутатів, а саме: Робін Вагенер, Маркус Фабер, Міхаель Рот, Родеріх Кізеветтер, Івонн Магвас, Кнут Абрахам, Ерік фон Малотткі, Франк Швабе, Йоганн Давид Вадефулта за сприяння Посольства України в Німеччині та Німецько-української парламентської групи та завдяки ідеї українських стипендіаток програми «Міжнародна парламентська стипендія» Христини Данюк, Яни Мельниченко та Уляни Гнатишин.

Особливим учасником заходу став 11-річний Ілля з Маріуполя, маму якого вбили російські військові в нього на очах. Самого хлопця примусово депортували з території України. Поїздка Іллі до Берліна відбулася в межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» – складової плану Bring Kids Back UA, затвердженого Президентом України Володимиром Зеленським.

«Сьогодні тут, у Бундестазі, лунає голос не лише Іллі, а й голоси всіх викрадених Росією українських дітей», – наголосила Дар’я Герасимчук.

Вона зазначила, що станом на 1 вересня 2023 року, за даними російських ЗМІ, які посилаються на оборонні відомства країни-окупанта, до РФ було незаконно вивезено понад 744 тисячі українських дітей.

Нині офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей Росією. Але реальні цифри можуть бути в кілька разів більшими, акцентувала Дар’я Герасимчук.

«Це величезні масштаби злочину. Росія не надає жодній державі чи організації інформації про їхнє місцеперебування, стан здоров’я та будь-які обставини», – наголосила зі свого боку радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Наразі на Батьківщину вдалося повернути лише 386 юних українців.

«Ця жорстокість не може залишитися безкарною, і ми вдячні міжнародній спільноті за визнання цього. Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна й так званої омбудсменки Львової-Бєлової є добрим знаком. Однак нам потрібне щось більше, ніж просто сигнали. Потрібні реальні дії. Для цього Президент Володимир Зеленський ініціював проект Bring Kids Back UA. Це стратегічний план дій, який відповідає четвертому пункту Формули миру «Звільнення всіх полонених і депортованих», – зазначила радниця керівника Офісу Глави держави.

«Щоб зупинити хвилю злочинів проти наших дітей, потрібно докласти спільних міжнародних зусиль. Нам дуже потрібна ваша допомога. Це можливість іще раз продемонструвати своє лідерство», – додала вона.

Панельна дискусія об'єднала експертів і лідерів думок політичного та громадянського суспільства України й Німеччини для підвищення обізнаності про порушення прав дітей з боку Росії та пошуку шляхів співпраці в репатріації викрадених юних громадян України.