Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру – звернення Президента
Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру – звернення Президента

21 квітня 2025 року - 21:36

Переглянути всі відео
ностанні новини

Представники України провели зустріч із Кітом Келлогом

23 квітня 2025 року - 20:49

У Лондоні відбулася зустріч делегації України та представників країн – учасниць коаліції охочих

23 квітня 2025 року - 17:41

Україна готова до безумовного припинення вогню та переговорів про тривалий мир у будь-якому форматі – Президент

22 квітня 2025 року - 21:20

Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

22 квітня 2025 року - 20:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
Зустріч Президента з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

22 квітня 2025 року - 19:20

Перейти до всіх галерей

Представники України провели зустріч із Кітом Келлогом

23 квітня 2025 року - 20:49

Представники України провели зустріч із Кітом Келлогом

У Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кітом Келлогом.

З українського боку в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Українська сторона донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого й тривалого миру, та висловила сподівання на те, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що за будь-яких обставин Україна захищатиме свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основу її суверенітету й територіальної цілісності.

Сторони домовилися продовжувати діалог і регулярні контакти.

Версія для друку