Представники України провели зустріч із Кітом Келлогом

У Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кітом Келлогом.

З українського боку в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Українська сторона донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого й тривалого миру, та висловила сподівання на те, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що за будь-яких обставин Україна захищатиме свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основу її суверенітету й територіальної цілісності.

Сторони домовилися продовжувати діалог і регулярні контакти.