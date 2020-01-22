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Президент: Без повної та сталої тиші на Донбасі неможливо рухатися до вирішення будь-яких політичних питань

15 лютого 2020 року - 15:54

Попри домовленості, досягнуті під час Нормандського саміту у грудні 2019 року, на Донбасі не настало повне припинення вогню – за два останні місяці українські позиції були обстріляні понад 400 разів, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Вважаю, що без повної та сталої тиші неможливо рухатися до вирішення будь-яких політичних питань на цих територіях. Наполягаю: на українських територіях. Водночас ми точно знаємо, що на Донбасі обов’язково запанує мир. А формулювання, яке мені не подобається – «тимчасово непідконтрольні території», – назавжди зникне. Це означатиме, що ми все повернули додому», – сказав Глава держави під час Українського ланчу в Мюнхені.

Також Президент зазначив, що війна в Україні та анексія Криму, які тривають шостий рік, не повинні стати для міжнародної спільноти звичними. Попри те що перед сучасним світом наразі стоїть чимало викликів і загроз.

«Про стабілізацію безпеки в Європейському регіоні можна буде говорити лише тоді, коли на Донбасі пануватиме всеосяжний мир і Україна відновить свої території в межах міжнародно визнаних кордонів», – підкреслив Володимир Зеленський.

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