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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Президент – це не портрет – Володимир Зеленський закликав чиновників відмовитися від фотографій Глави держави в кабінетах

20 травня 2019 року - 12:56

Президент – це не портрет – Володимир Зеленський закликав чиновників відмовитися від фотографій Глави держави в кабінетах

Президент України Володимир Зеленський закликав чиновників не вішати у кабінетах його портрети, а натомість розмістити там фотографії своїх дітей і, ухвалюючи те чи інше рішення, дивитися в очі їм.

«Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які служитимуть народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо Президент – не ікона, не ідол, Президент – це не портрет», – сказав Володимир Зеленський з трибуни парламенту під час інавгурації. 

Нагадаємо, Глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання, закликав депутатів звільнити Голову СБУ, Генерального прокурора та Міністра оборони України, а уряд – подати у відставку.

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Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові

20 травня 2019 року - 11:42
Під час урочистого засідання Верховної Ради новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський йде на урочисте засідання Верховної Ради для складання присяги Президента України, 20 травня 2019 року
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