Президент – це не портрет – Володимир Зеленський закликав чиновників відмовитися від фотографій Глави держави в кабінетах

Президент України Володимир Зеленський закликав чиновників не вішати у кабінетах його портрети, а натомість розмістити там фотографії своїх дітей і, ухвалюючи те чи інше рішення, дивитися в очі їм.

«Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які служитимуть народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо Президент – не ікона, не ідол, Президент – це не портрет», – сказав Володимир Зеленський з трибуни парламенту під час інавгурації.

Нагадаємо, Глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання, закликав депутатів звільнити Голову СБУ, Генерального прокурора та Міністра оборони України, а уряд – подати у відставку.