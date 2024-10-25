Президент дав доручення військовим та урядовцям за підсумками зустрічі з представниками громадянського суспільства

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, розвідкою, секретарем РНБО та урядовцями за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Зокрема, Глава держави доручив зробити формат технологічної Ставки, що має сприяти більшим і сучасним можливостям для Сил оборони України. Це одна з ініціатив, про які йшлося під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

«Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. Зокрема дрони, що можуть збивати «шахеди» та інші ударні безпілотники», – зазначив він.

Володимир Зеленський також доручив ГУР та СБУ особливо зайнятися питаннями щодо визволення цивільних українців та українок із російського полону.

«Опрацювали й питання деяких законодавчих змін, які потрібні, а також санкційної політики, нашої дипломатії. За кілька тижнів заслухаю результати», – зауважив Президент.

23 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з 26 представниками громадянського суспільства та обговорив із ними План перемоги, важливість єдності українців, питання безпеки та оборони, звільнення з російського полону військових і цивільних, а також адвокацію вступу України до ЄС і НАТО.