Президент дав завдання уряду якнайшвидше виплатити страховки медикам, постраждалим від COVID-19

Питання страхових виплат родинам загиблих медиків і тих, хто отримав інвалідність внаслідок боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, порушив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під його головуванням.

«Наші медики – герої. Це безсумнівно. Держава має дякувати їм не просто на словах. Я вже піднімав питання страхових виплат медикам, постраждалим у боротьбі з коронавірусом. Був час на бюрократію, тепер час виплачувати допомогу. Кабмін має зробити це якнайшвидше», – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи внаслідок інфікування коронавірусною хворобою такий працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця.

У відповідь урядовці повідомили, що документи, необхідні для страхових виплат, були підготовлені.

«Медики не мають боятися ходити на роботу, вони повинні відчувати не лише нашу моральну підтримку, а й знати, що держава дбає про них і здатна подбати про їхніх близьких і дітей. Також ми повинні розуміти, що сьогодні не лише від медиків, а й від кожного з нас залежить, наскільки швидко Україна впорається з наслідками епідемії та зможе повернутися до звичного життя. Тому треба дотримуватися вказаних карантинних норм навіть після пом’якшення», – наголосив Глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вноситимуться зміни до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів. Вони визначатимуть, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це буде потрібно на випадок погіршення епідемічної ситуації.

Також Президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, які матимуть хорошу систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування.

Нагадаємо, 7 травня Верховна Рада ухвалила законопроект «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їхніх сімей)». Згідно з документом, медики, які заразилися коронавірусом під час виконання професійних обов’язків і через це протягом року їм було встановлено групу інвалідності, залежно від ступеня втрати працездатності будуть застраховані на суму не менше 300 прожиткових мінімумів. Нині це 608 тисяч 100 гривень. У разі смерті медичного працівника від коронавірусу його сім’я отримає допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів, що сьогодні становить 1 млн 520 тис. 250 грн.