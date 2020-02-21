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Президент – до правоохоронних органів: Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах?

4 березня 2020 року - 18:38

Президент – до правоохоронних органів: Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах?

Попри наявність політичної волі та невтручання Глави держави в діяльність правоохоронних органів, українське суспільство досі не побачило притягнення до відповідальності фігурантів резонансних справ, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Як мені не втручатись у вашу діяльність, щоб вона нарешті принесла результат, якого чекають і громадяни України, і наші міжнародні партнери? ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генеральна прокуратура. У нас шість органів, які мають забезпечувати порядок, справедливість та правосуддя. Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити в життя прислів’я про сімох няньок, у яких дитя без ока?» – сказав Президент під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

За словами Глави держави, нова влада в Україні запустила низку реформ, які мали допомогти правоохоронцям у боротьбі з корупцією. Зокрема, запрацював Вищий антикорупційний суд, відбулося перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції, повернута відповідальність за незаконне збагачення, ухвалений закон щодо викривачів корупції.

«Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз поки що навіть не нічия», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави підкреслив, що настільною книгою для правоохоронців має стати Кримінальний кодекс України.

«Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він має нагадати вам, що надворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що дехто його не має, на жаль. Сподіваюсь, він стане вашою настільною книгою», – заявив Президент.

Глава держави також наголосив на необхідності заслуховування звіту всіх правоохоронних органів.

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