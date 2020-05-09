Президент добиватиметься звільнення українських політв’язнів, які утримуються в РФ і Криму, після завершення епідемії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський має намір добиватися повернення після завершення епідемії COVID-19 українських політв’язнів, які перебувають на території Російської Федерації та в окупованому Криму.

«Зараз говоримо з Російською Федерацією про можливий обмін після (епідемії. – Ред.) COVID-19, про повернення наших політв’язнів, які перебувають у Росії чи в тюрмах Криму», – сказав Глава держави під час прес-конференції у Києві.

Володимир Зеленський зауважив, що за результатами трьох етапів звільнення утримуваних осіб Україна повернула понад 130 громадян. Зокрема, це політв’язні та моряки, захоплені в полон у районі Керченської протоки. Так, 76 осіб повернулися після зустрічі лідерів країн Нормандського формату, яка відбулася у грудні 2019 року в Парижі.

Президент зазначив, що через коронавірус не відбулася чергова зустріч у Нормандському форматі.

«Але ми змогли дотиснути й повернули додому ще 20 людей», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також додав, що нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі поки що не узгоджувалися.

Президент нагадав, що Україна перезавантажила своє представництво у Тристоронній контактній групі для активізації переговорного процесу.

«Ми додали статус до Мінського процесу, і всі це бачать. Ми змогли показати, що люди, які є представниками ОРДЛО, які знаходяться вже шість років на засіданнях Мінської групи, що у деяких з них є російські паспорти і що вони там не можуть знаходитися. Там можуть бути присутні представники тимчасово окупованих територій, але вони всі повинні бути громадянами України», – зазначив Володимир Зеленський.