Президент доручив Головнокомандувачу ЗСУ взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи військового гелікоптера на Рівненщині

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8, яка сталася на Рівненщині пізно ввечері у середу, 29 травня.

Вертоліт упав під час навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. За попередньою інформацією, загинули 4 військовослужбовці зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області).

«Це сталося не у бою, а під час навчального польоту. З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих.

«Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був марним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі», – наголосив Президент.