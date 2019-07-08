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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Президент доручив начальнику Генштабу посилити активність ЗСУ зі знешкодження диверсійних груп у зв’язку з обстрілом у Гранітному

10 липня 2019 року - 18:38

Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ. Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала. Інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ «Гнутове».

«Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув  в автомобілі ЗСУ, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.

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