Президент доручив перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах і шляхах сполучення в зоні проведення ООС

Президент України Володимир Зеленський одразу після повернення з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту зустрівся з міністром оборони Андрієм Тараном, Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, заступником керівника Офісу Глави держави Романом Машовцем та Героєм України, членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком. Президенту доповіли про деталі загибелі трьох українських військових у неділю в районі Новолуганського на Донбасі.

Як стало відомо, капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку.

Вранці 14 лютого вони переміщувалися для несення служби та рухалися вздовж дороги за маршрутом. Близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогли.

Розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

«Питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР уже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами. До кінця місяця – перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах. Продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові», – доручив Глава держави.

Президент також наголосив на важливості гуманітарного розмінування на Донбасі.

«Розмінування дитячих садків, шкіл, лікарень було серед домовленостей лідерів Нормандської четвірки на зустрічі в Парижі у грудні 2019 року. Завдання нелегке й нешвидке. Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових та мешканців Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя», – зазначив Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак також зауважив, що на переговорах усіх рівнів порушується питання необхідності проведення гуманітарного розмінування.

Глава держави дав 10 днів на встановлення винних у трагедії.

«Ще раз мої щирі співчуття рідним і близьким», – сказав Президент.