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Президент доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

14 жовтня 2021 року - 11:03

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни».

Цим документом Глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №532/2021

Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни
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