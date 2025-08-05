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Президент і Генсек НАТО обговорили реалізацію рішень Гаазького саміту та посилення підтримки України

5 серпня 2025 року - 21:02

Президент і Генсек НАТО обговорили реалізацію рішень Гаазького саміту та посилення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави зазначив, що за два дні вже є понад мільярд доларів від Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії на закупівлю американської зброї в межах ініціативи PURL. Президент подякував Марку Рютте за його особисту залученість та оперативну реалізацію рішень, ухвалених під час саміту Альянсу в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО також поінформував про роботу з іншими країнами – членами Альянсу, які готові долучитися до цієї ініціативи.

Президент України розповів про ситуацію в Харкові та інших містах України, які Росія жорстоко обстрілює, а також про обстановку на фронті та потреби українських військових.

Окрему увагу під час розмови приділили дипломатичній роботі з партнерами для зміцнення міжнародної підтримки України.

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