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Президент і глави іноземних держав та урядів ушанували пам’ять жителів Бучі, які загинули під час російської окупації

31 березня 2023 року - 13:41

Президент і глави іноземних держав та урядів ушанували пам’ять жителів Бучі, які загинули під час російської окупації

У річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників Президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації.

Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.

Разом із Главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: Президент Республіки Молдова Мая Санду, Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі, убитих російськими окупантами.

Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, які були поховані у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

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