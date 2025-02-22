Президент і лідери країн Північної Європи та Балтії обговорили продовження підтримки України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн Північної Європи та Балтії: Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Премʼєр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоттір, Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Ключова тема зустрічі – роль Європи за столом переговорів щодо наближення справедливого миру та спільний європейський план дій.

Крім того, обговорили продовження співпраці у сфері оборони й безпеки, членство України в ЄС і НАТО та підготовку п’ятого саміту Україна – Північна Європа.

Глава держави подякував за допомогу Україні впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії проти нашої держави. Країни Північної Європи та Балтії загалом надали 26 млрд євро військової підтримки.

Президент окремо відзначив нещодавні оборонні пакети допомоги та оголошені сьогодні, а також активну роботу кожної з країн над розширенням цієї підтримки.