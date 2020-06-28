Президент і перша леді попрощалися з вченим Борисом Патоном

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії прощання з академіком, Героєм України Борисом Патоном. Прощання з видатним науковцем відбулося в суботу у клубі Кабінету Міністрів у Києві.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти біля труни померлого. Вони поспілкувалися з родиною вченого та висловили співчуття.

«Борис Євгенович став легендою України. Людина, масштаб якої важко описати. Радий, що мені випав шанс познайомитися з Борисом Євгеновичем. Вічна йому пам’ять та щирі співчуття рідним і близьким», – сказав Глава держави.

У церемонії прощання також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Поховають винахідника на Байковому кладовищі в столиці.

101-річний Борис Патон помер 19 серпня. З 1962 року він очолював українську Академію наук.

У листопаді 1998 року Борис Патон першим отримав звання Герой України.