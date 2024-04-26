Президент і перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців із Маріуполя

У Славутичі Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською зустрілися з учнями та працівниками місцевої гімназії.

Вони відвідали один з уроків, на якому учні обговорювали аварію на ЧАЕС та її наслідки, і заняття групи продовженого дня.

Глава держави з дружиною оглянули укриття, де облаштовані місця для навчання та медіазона. За словами директорки закладу Алли Ігнатової, зараз в укритті одночасно можуть перебувати до 1200 людей, однак воно ще потребує модернізації.

Президентське подружжя також відвідало підприємство «Нова кухня», яке у Славутичі відновила родина Бубнових із Маріуполя. Російські окупанти зруйнували виробництво в березні 2022 року.

Власниця підприємства Марія Бубнова зазначила, що відновити бізнес їм вдалося завдяки грантовій підтримці держави для підприємців, зокрема й програмам у межах економічної платформи «Зроблено в Україні», та міжнародним ініціативам.

Марія Бубнова докладно розповіла Володимиру та Олені Зеленським про роботу та показала підприємство. Воно займається переробкою овочів і виготовленням продуктів харчування.