Президент і перша леді України зустрілися з Королевою Данії Маргрете ІІ

У Копенгагені відбулась аудієнція Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у Королеви Данії Маргрете II, а також у членів королівської родини – Кронпринца Фредеріка та Кронпринцеси Мері.

Глава Української держави високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

«Заяви й дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні. Зокрема, він відзначив діяльність у межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання тощо.

Глава держави запросив Кронпринца Фредеріка й Кронпринцесу Мері підтримати інвестиційні та гуманітарні проекти, які спільно реалізують Україна й Данія.