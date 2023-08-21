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Коли сталося вторгнення зла, Україна повірила Данії, і дякую, що ви повірили в нас – виступ Президента перед членами Фолькетингу
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Президент і перша леді України зустрілися з Королевою Данії Маргрете ІІ

21 серпня 2023 року - 14:47

Президент і перша леді України зустрілися з Королевою Данії Маргрете ІІ

У Копенгагені відбулась аудієнція Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у Королеви Данії Маргрете II, а також у членів королівської родини – Кронпринца Фредеріка та Кронпринцеси Мері.

Глава Української держави високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

«Заяви й дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні. Зокрема, він відзначив діяльність у межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання тощо.

Глава держави запросив Кронпринца Фредеріка й Кронпринцесу Мері підтримати інвестиційні та гуманітарні проекти, які спільно реалізують Україна й Данія.

 

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Робочий візит Президента України до Королівства Данія

20 серпня 2023 року - 20:23
У межах робочого візиту до Королівства Данія Президент України Володимир Зеленський відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Fighter Wing Skrydstrup Данії. У супроводі Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен Глава держави ознайомився з технічними особливостями винищувачів F-16 Fighting Falcon та програмою підготовки українських пілотів на цих літаках, 20 серпня 2023 року.
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