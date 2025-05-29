Президент і перша леді відвідали «Книжковий Арсенал» і придбали книги

У Києві Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали XІІІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

Володимир та Олена Зеленські оглянули книги, представлені на цьогорічному фестивалі, та поспілкувалися з видавцями.

Президент і перша леді придбали книги українських та іноземних авторів для власної бібліотеки. Серед видань – «Лірика Маріупольських бомбосховищ» Оксани Стоміної, «Війна з тильного боку» Андрія Любки, «Від тата до сина. Розмови про ризиковану справу виховання» Франко Нембріні, «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі» Альдо Андреа Кассі, «Поле бою. 10 конфліктів, які пояснюють новий Близький Схід» Крістофера Філліпса та інші.

Крім того, у межах ініціативи «Книга на фронт» Володимир та Олена Зеленські передали дві книжки українським воїнам. Перша леді – книгу Енн Наполітано «Любий Едварде», а Президент – книгу Юрія Яновського «Майстер корабля», яку підписав словами: «Хлопці, бережіть себе. Перемоги! Велика вдячність і честь».

Завдяки цій ініціативі, яку започаткували військові у 2023 році, захисникам і захисницям уже відправили понад 30 тис. паперових книжок і понад 10 тис. QR-кодів електронних книжок.

Загалом цього року в «Книжковому Арсеналі» беруть участь 100 великих і 11 малих видавництв, 6 книгарень, військові та волонтерські ініціативи. Фестиваль триватиме до 1 червня.

