Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском – звернення Президента
Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском – звернення Президента

29 травня 2025 року - 19:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії

30 травня 2025 року - 18:26

Президент і перша леді відвідали «Книжковий Арсенал» і придбали книги

30 травня 2025 року - 18:15

Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Туреччини наступні дипломатичні кроки для досягнення миру

30 травня 2025 року - 17:45

Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини

30 травня 2025 року - 17:18

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Німеччини
Офіційний візит Президента України до Німеччини

28 травня 2025 року - 12:47

Перейти до всіх галерей

Президент і перша леді відвідали «Книжковий Арсенал» і придбали книги

30 травня 2025 року - 18:15

Президент і перша леді відвідали «Книжковий Арсенал» і придбали книги

У Києві Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали XІІІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». 

Володимир та Олена Зеленські оглянули книги, представлені на цьогорічному фестивалі, та поспілкувалися з видавцями. 

Президент і перша леді придбали книги українських та іноземних авторів для власної бібліотеки. Серед видань – «Лірика Маріупольських бомбосховищ» Оксани Стоміної, «Війна з тильного боку» Андрія Любки, «Від тата до сина. Розмови про ризиковану справу виховання» Франко Нембріні, «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі» Альдо Андреа Кассі, «Поле бою. 10 конфліктів, які пояснюють новий Близький Схід» Крістофера Філліпса та інші.

Крім того, у межах ініціативи «Книга на фронт» Володимир та Олена Зеленські передали дві книжки українським воїнам. Перша леді – книгу Енн Наполітано «Любий Едварде», а Президент – книгу Юрія Яновського «Майстер корабля», яку підписав словами: «Хлопці, бережіть себе. Перемоги! Велика вдячність і честь».

Завдяки цій ініціативі, яку започаткували військові у 2023 році, захисникам і захисницям уже відправили понад 30 тис. паперових книжок і понад 10 тис. QR-кодів електронних книжок.

Загалом цього року в «Книжковому Арсеналі» беруть участь 100 великих і 11 малих видавництв, 6 книгарень, військові та волонтерські ініціативи. Фестиваль триватиме до 1 червня.
 

Версія для друку