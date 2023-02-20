Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Глава держави та його дружина встановили лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні у центрі Києва.

Володимир та Олена Зеленські також вдарили у Дзвін Гідності, який було виготовлено за дорученням Президента з метою вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні. На дзвоні розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!».