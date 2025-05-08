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Звернення Президента з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
Звернення Президента з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

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Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні
Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

8 травня 2025 року - 13:26

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Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

8 травня 2025 року - 13:20

Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата.

У заході також узяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Україна вже вдруге разом з усім світом відзначає 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 рр. Цю дату Верховна Рада України встановила у травні 2023 року.

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Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

8 травня 2025 року - 13:26
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