Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата.

У заході також узяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Україна вже вдруге разом з усім світом відзначає 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 рр. Цю дату Верховна Рада України встановила у травні 2023 року.