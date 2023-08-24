Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих захисників України

У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять захисників нашої держави, які загинули в російсько-українській війні.

Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Під час церемонії вишикувалась рота почесної варти, пролунали звуки сурми.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.

Президент України також ушанував пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Від імені Глави держави встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в столиці.