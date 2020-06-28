Президент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено  

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про останні дані щодо поширення інфекції, наголосивши на тому, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд зараження – 1106 осіб. Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих – Рівненщина, місто Київ та Львівська область. Показник захворюваності зріс до 64,1 особи на 100 тисяч населення. За словами очільника уряду, буде звернено увагу на Закарпаття, Волинь, Львівщину та Буковину через заповнення ліжкомісць у опорних лікарнях, щоб забезпечити їхню достатню кількість. На Закарпатті заповнення становить 64%, у трьох інших регіонах – понад 40%.

Денис Шмигаль також звернув увагу на те, що Чернівецька область значно покращила показники щодо захворюваності та впевнено відійшла від лідерства за поширенням COVID-19 завдяки жорстким заходам, яких дотримувався регіон кілька місяців.

Президент поцікавився просуванням свого завдання щодо перебування України в черзі на отримання вакцини проти коронавірусу, коли її буде виготовлено.

«Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги», – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що за завданням Президента проводить консультації та тримає контакт з компаніями та дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.

Додатково Главі держави повідомили, що після пожежі на Луганщині вже відновлено 301 житловий будинок.

