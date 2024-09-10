Президент Литви відзначив Олену Зеленську орденом Вітовта Великого

Під час візиту до України Президент Литви Гітанас Наусєда вручив першій леді Олені Зеленській Великий хрест ордена Вітовта Великого.

Вона удостоєна цієї нагороди за внесок разом з усім українським народом у боротьбу за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України, а також за заслуги у розвитку міждержавних відносин між Литвою та Україною.

Указ, у якому йдеться про відзначення Олени Зеленської, Гітанас Наусєда підписав 16 лютого з нагоди 106-ї річниці відновлення Литовської держави.

Орден Вітовта Великого – найвища державна нагорода Литовської Республіки, якою Президент країни відзначає, зокрема, керівників і громадян Литви та інших держав. Цю нагороду заснували 1 вересня 1930 року з нагоди 500-х роковин із дня смерті Великого князя литовського Вітовта.