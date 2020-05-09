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Президент: Майданчиків, на яких нині обговорюється Крим, недостатньо

20 травня 2020 року - 16:46

Президент: Майданчиків, на яких нині обговорюється Крим, недостатньо

Президент України Володимир Зеленський виступає за збільшення кількості майданчиків, на яких обговорюватиметься питання деокупації Криму, зокрема на міжнародному рівні.

«Це наша земля, наш народ, і, можливо, справді цих майданчиків недостатньо, щоб говорити про Крим. Тому що в Мінському процесі, чесно кажучи, питання Криму не піднімається», – сказав Глава держави на прес-конференції у Києві.

За його словами, у межах Мінського процесу на засіданнях Тристоронньої контактної групи є перелік питань, які мають обговорюватися згідно з підписаним пакетом Мінських угод.

«Там питання Криму немає. Я згоден, що це несправедливо», – додав Володимир Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що кримське питання посідає чільне місце у його порядку денному. Зокрема, Володимир Зеленський розповів, що зустрічається з представниками кримськотатарського народу. Днями відбулася ще одна така зустріч, на якій було ухвалено консолідоване рішення про створення робочої групи, що займатиметься питаннями кримських татар і півострова.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що питання Криму та ситуації з кримськими татарами він порушує на двосторонніх зустрічах з керівниками інших країн. Президент зауважив, що повернення Кримського півострова під український прапор є однією з умов зняття санкцій з Росії – поряд з деокупацією Донбасу.

«Незважаючи на те, що деякі європейські країни пов’язали їх лише з Донбасом і дехто думає, що їхнє зняття можливе після того, як Донбас повернеться в Україну, і США, і Канада і більшість країн ЄС, включно з Німеччиною та Францією, завжди порушують це питання. Всі вони розуміють і публічно говорять про санкційну політику, і нещодавно мені Помпео (Державний секретар США Майк Помпео. – Ред.) сказав щодо цього: доки Крим не повернеться в Україну, санкції не будуть зняті», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський також повідомив, що питання Криму він порушував під час останніх перемовин у Нормандському форматі, однак Росія намагалася уникати його обговорення.

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Прес-конференція Президента України

20 травня 2020 року - 11:28
Прес-конференція Президента України Володимира Зеленського, 20 травня 2020 року
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