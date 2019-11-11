Президент: Ми робимо ставку на вдосконалення державно-приватного партнерства для додаткових інвестицій у держсектор економіки

Україна поважає кожного інвестора, а кроки нинішньої влади спрямовані на поліпшення умов для ведення бізнесу, наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Ми поважаємо кожного інвестора, який уже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від напрямку бізнесу, – від ресторанного до сектору зеленої енергетики. Ми не робитимемо жодних необдуманих кроків, які стосувалися б ретроспективних змін у нашому законодавстві і погіршували б умови для ведення бізнесу в Україні», – сказав Глава держави у своєму виступі на відкритті П’ятого українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі.

За словами Президента, для приходу в Україну великої кількості іноземних інвесторів, зокрема литовських, потрібні рівні правила гри, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, а також ухвалення життєво важливих для економіки законів. Саме тому щодня нинішня влада зосереджена на глибоких структурних реформах.

«Ми робимо ставку на вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства, яке є одним з інструментів залучення додаткових інвестицій у державний сектор економіки», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський, зокрема, зазначив, що одним з останніх кроків, здійснених у цьому напрямі, є ухвалення закону «Про концесію», який відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу.

Він також повідомив, що для вдосконалення захисту прав суб’єктів господарювання найближчим часом на розгляд Верховної Ради буде внесено доопрацьований проект Закону «Про Установу бізнес-омбудсмена».