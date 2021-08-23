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Участь Президента у заходах з відзначення 30-річчя Незалежності України
Участь Президента у заходах з відзначення 30-річчя Незалежності України

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Президент: Ми – спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому, і ми починаємо відзначати День Української державності

24 серпня 2021 року - 11:00

Президент: Ми – спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому, і ми починаємо відзначати День Української державності

Президент України Володимир Зеленський запроваджує День Української державності. Про це він сказав під час виступу на урочистому параді військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

«Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі – України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Але ми маємо не тільки почуватися відповідно. Ми маємо поводитися відповідно», – наголосив Президент. 

Він зазначив, що український народ є спадкоємцем державності, яка існувала понад тисячу років тому.

«І ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у день Хрещення Київської Русі – України. І про все це я підписую сьогодні відповідний указ», – сказав Володимир Зеленський.

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Участь Президента у заходах з відзначення 30-річчя Незалежності України

24 серпня 2021 року - 10:17
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