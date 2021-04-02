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Президент: Ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, але хотілося б чути конкретику

16 квітня 2021 року - 20:01

Президент: Ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, але хотілося б чути конкретику

Під час саміту НАТО у червні можна буде побачити, які країни підтримують надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка брала участь у зустрічі у форматі відеозв’язку. 

Глава держави розповів, що під час переговорів з французьким колегою порушувалося питання надання Україні ПДЧ.

«В цілому ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, майбутньому набутті членства в Альянсі. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути. Але це залежить не тільки від Франції, хоча, вважаю, Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання. У червні буде саміт НАТО, і там ми обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми почуємо підтримку в питанні ПДЧ», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Президент зауважив, що з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання членства України в НАТО сьогодні не обговорювалося, бо на порядку денному була безпекова ситуація на Донбасі. 

Володимир Зеленський також повідомив, що надав для ознайомлення Президенту Франції декларацію про підтримку європейської інтеграції України. Це ініціатива нашої держави, яка пропонується країнам – членам Європейського Союзу.

«Ми підготували декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між країнами – членами ЄС. І та чи інша країна підписує з нами декларацію, якщо підтримує Україну у прагненні бути членом Європейського Союзу», – пояснив Глава держави.

За словами Президента, низка країн уже підписала цей документ, ще декілька наразі ознайомлюються з його змістом.

«Я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що Президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що під час сьогоднішніх перемовин на порядку денному було багато інших питань.

«Україна – потужна країна, наполеглива, яка хоче не тільки ставити питання, а й отримувати відповіді, але в житті не все так швидко відбувається», – констатував Президент.

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Робочий візит Президента України до Французької Республіки

16 квітня 2021 року - 13:28
Під час робочого візиту до Франції Президент Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію на сході України з Президентом Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка брала участь у зустрічі у форматі відеозв’язку, 16 квітня 2021 року.
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