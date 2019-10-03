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Президент: Ми захищатимемо інвестиції, що надходять в Україну, – це для нас пріоритет

7 листопада 2019 року - 18:40

Президент: Ми захищатимемо інвестиції, що надходять в Україну, – це для нас пріоритет

Захист інвестицій, які надходять в Україну, є пріоритетом для української влади. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Йоганом Еліашем, головним виконавчим директором компанії Head – відомого виробника спортивного спорядження.

Володимир Зеленський привітав Йогана Еліаша з початком будівництва заводу Head в Україні.

«Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україну. Це дуже важливо, і ми захищатимемо всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що український уряд концентрується на захисті інвестицій, які приходять в Україну.

Зі свого боку Йоган Еліаш привітав реформи, які проводяться в Україні, та зазначив, що наша країна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій – як із країн Євросоюзу, так і зі США.

«Україна сьогодні – це місце для інвестицій», – підкреслив головний виконавчий директор Head.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів та директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак.

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