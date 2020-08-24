Президент: МОЗ має до кінця вересня презентувати формат продовження медреформи або її зміни

Українська влада вже виявила низку медичних закладів, які внаслідок реформи системи охорони здоров'я, запровадженої попереднім керівництвом держави, були на межі закриття. Ці медзаклади заново відкривали, ремонтували та обладнували, наголосив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на Житомирщині.

«Десь закривається тубдиспансер, десь – психіатрична лікарня. Тому ми відслідковуємо. Багато зупинили закриття таких медичних закладів. Так і є. Щось не побачив МОЗ – і це правда. Все буде аналізуватися: все, що потрібно відкрити, добудувати, доремонтувати, доставити обладнання – поставлено міністру охорони здоров'я завдання. Він повинен це зробити», – сказав Глава держави.

Крім того, зазначив Президент, Міністерство охорони здоров'я має до кінця вересня презентувати формат продовження медреформи або її зміни.

«Плюси є – вони на поверхні. Але є й багато мінусів. Тому плюси треба залишити, мінуси треба прибрати – звичайна арифметика», – переконаний Володимир Зеленський.