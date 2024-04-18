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Президент на Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікацій

19 квітня 2024 року - 12:34

Президент на Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікацій

На Донеччині Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні.

Командувач ОСУВ «Хортиця» Юрій Содоль доповів про оперативну обстановку в зоні відповідальності, зокрема щодо оборони Часового Яру. Також він поінформував про основні потреби військових підрозділів.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповів про ліквідацію наслідків російських обстрілів і відновлення водопостачання в населених пунктах. Також він розповів про забезпечення навчання в регіоні та будівництво шкільних укриттів. Крім того, Вадим Філашкін зазначив, що Донецька ОВА разом з іншими областями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури зводять третю лінію оборони в регіоні.

Керівники управлінь СБУ та Нацполіції доповіли про контррозвідувальну роботу та криміногенну ситуацію в області.

Також Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині.

Глава держави оглянув вогневі споруди, захисні залізобетонні конструкції, траншеї, спостережний пункт та невибухові загородження.

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