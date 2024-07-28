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Президент на Харківщині привітав воїнів із Днем Сил спеціальних операцій

29 липня 2024 року - 13:25

Президент на Харківщині привітав воїнів із Днем Сил спеціальних операцій

У День Сил спеціальних операцій Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Володимир Зеленський наголосив, що бійці ССО воюють на найгарячіших ділянках фронту – успішно проводять спецоперації та виконують завдання.

«Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо», – сказав Глава держави.

Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України, а 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування «імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка».

Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань. Бригадний генерал Олександр Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.

Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.

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