Президент на Харківщині відвідав поранених військовослужбовців і вручив їм нагороди

﻿Під час робочої поїздки у Харківську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де проходять лікування українські військові.

Глава держави оглянув приймальне та хірургічне відділення лікарні.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Президент нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні».

«Дякую вам за вашу службу. Бажаю швидкого одужання», – сказав Глава держави.

Президент також відзначив орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗСУ.

«Дякую за кожне врятоване життя наших героїв. Бажаю здоров’я вам і вашим близьким», – зазначив Володимир Зеленський.