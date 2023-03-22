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Президент на Харківщині відвідав поранених військовослужбовців і вручив їм нагороди

22 березня 2023 року - 20:01

Президент на Харківщині відвідав поранених військовослужбовців і вручив їм нагороди

﻿Під час робочої поїздки у Харківську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де проходять лікування українські військові.

Глава держави оглянув приймальне та хірургічне відділення лікарні.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Президент нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні».

«Дякую вам за вашу службу. Бажаю швидкого одужання», – сказав Глава держави.

Президент також відзначив орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗСУ.

«Дякую за кожне врятоване життя наших героїв. Бажаю здоров’я вам і вашим близьким», – зазначив Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента України на Донеччину та Харківщину

22 березня 2023 року - 12:55
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