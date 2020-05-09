Президент на нараді із залучення інвестицій: Сильна економіка – найнадійніший захист України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч щодо пришвидшення зростання експорту та залучення інвестицій в Україну як запоруки економічної стабільності. У ній взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Юлія Ковалів, радник Глави держави з питань економіки Олег Устенко та секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе.

«Просування економічних інтересів України у світі нарівні з гарантуванням національної безпеки має стати ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, – наголосив Володимир Зеленський. – Посилення ролі України у новій системі міжнародних відносин після пандемії коронавірусу має відбуватися через зростання добробуту українських громадян, успіхи українських експортерів на світовому ринку та залучення прямих іноземних інвестицій до України. Сильна економіка – найнадійніший захист України не лише в умовах гібридної війни, а й під час економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19».

Глава держави підтримав перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики України, яке ініціював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Цей процес МЗС розпочне з перезапуску роботи оновленої Ради експортерів та інвесторів (РЕІ). За словами міністра, саме тісна співпраця з українськими експортерами та іноземними інвесторами допоможе українським дипломатам на практиці спрямовувати свої зусилля за кордоном на розширення необхідних можливостей і подолання наявних перешкод.

«Нині найкращий час для втілення економічних амбіцій України. Для цього МЗС запускає якісно оновлений блок торговельно-інвестиційної дипломатії. Ми зосередимося на двох пріоритетах: підтримці українського експорту у світі та залученні інвестицій до України. Зусиллями українських дипломатів подолання економічних наслідків пандемії має стати історією успіху України та всіх українців, – заявив Дмитро Кулеба. – Внесок у зміцнення економічної безпеки України стане одним з показників ефективності роботи дипломатів».

«Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію», – наголосив Володимир Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зазначив, що протягом найближчих декількох місяців буде започаткована низка масштабних інвестиційних проектів з компаніями країн-партнерів. «Але для цього маємо прискорити роботу наших державних органів з метою негайного виконання своєї частини зобов’язань – чи то затвердження відповідних угод, чи видача необхідних дозволів і наказів. Тоді маємо право розраховувати на такі ж швидкі дії наших партнерів», – сказав він.

Юлія Ковалів і Леван Варшаломідзе представили готові проекти іноземних інвестицій, які перебувають на фінальній стадії погодження.

«Національна безпека, фінансова незалежність, нові робочі місця та інновації – це головні напрямки, куди нам треба привабити інвестиції», – зазначив секретар Національної інвестиційної ради.

Юлія Ковалів також представила проект закону про так званих інвестиційних нянь, який потребував доопрацювання з огляду на ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.