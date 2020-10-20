Президент: На основі аудиту держави та векторів розвитку економіки буде створена Національна економічна стратегія до 2030 року

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні аудиту економіки держави, який був здійснений з його ініціативи. Аудит є відправною точкою для розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

«Аудит держави – це шлях до правильних відповідей на всі важливі питання. Вперше було зроблено комплексний аналіз стану України, щоб зрозуміти, де саме та які саме були допущені помилки за ці роки», – зазначив Президент у своєму виступі під час презентації аудиту у Києві.

За його словами, мета аудиту – не призначення винних в особі попередників, а аналіз комплексів, які сковували рух країни вперед і зараз мають піти в минуле.

«Весь цей час Україна була просто занадто скромна. Соромилася мріяти. Мріяти сміливо, мріяти амбітно», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на основі результатів аудиту уряд презентує основні вектори розвитку української економіки до 2030 року, щоб усі чітко зрозуміли, куди й чому вона рухатиметься.

«Для того щоб постійно зростати, реалізовувати вже наявний потенціал та створювати нові, проривні ідеї. Не наздоганяти, а бути на кілька кроків попереду», – наголосив Глава держави.

На основі аудиту та векторів буде створена Національна економічна стратегія до 2030 року, яка має стати не декларацією, необов’язковою для виконання, а головним планом та дорожньою картою для всіх гілок влади України.

«Знаю, що уряд вже почав над цим активно працювати, залучивши багатьох експертів, представників бізнесу, громадськості, міжнародних аналітиків та науковців», – зазначив Президент.

Ця стратегія, на переконання Володимира Зеленського, має стати великою національною ідеєю України й не змінюватися з кожним новим Президентом, парламентом або урядом.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримав Главу держави, зауваживши, що одна з базових складових досягнення успіху – правильно поставлене завдання.

«Щоб пройти шлях до успіху, треба мати стратегію рухів. І для того щоб ці рухи та кроки були ефективними, треба розуміти, якими ресурсами ти сьогодні можеш оперувати. Щоб мати це розуміння, і потрібен аудит», – зауважив він.

Дмитро Разумков від імені Верховної Ради та депутатів запевнив, що «готовий долучитися, допомогти та сприяти будь-якому конструктивному, ефективному розвитку всіх гарних починань».

Представляючи результати аудиту, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що нереалізований потенціал нашої країни становить 1 трлн дол. США. І завданням влади є його реалізація. Це стало зрозуміло після оцінки природного, географічного та людського потенціалу України.

За словами очільника уряду, нереалізований потенціал лише української землі становить 85 млрд дол., надр – 409 млрд дол., води – 12 млрд дол., а лісів – 40 млрд дол. Нереалізований потенціал географічного розташування України оцінюється у 407 млрд дол.

Згідно з аудитом, за роки незалежності Україна демонструвала значно нижчі темпи економічного зростання, ніж країни Центральної Європи. Це позначилося на добробуті населення, зокрема рівень ВВП з 1996 року зріс на 85%, водночас у Центральній Європі цей показник становив 125%. У перерахунку на одну особу ВВП нині в Україні у 5,2 разу нижчий за середньоєвропейський.

З 1991 року Україна втратила значну частину технологічної промисловості та високомаржинального сільського господарства, натомість було нарощено сферу послуг з низькою доданою вартістю.

Є проблеми з трудовими ресурсами. Згідно з аудитом, у нашій країні неофіційно працевлаштовано 3,3 млн осіб. Україна також програє у продуктивності праці – показник валової доданої вартості на одного працівника в 5,5 разу нижчий, ніж у Центральній Європі.

Низька продуктивність праці частково пов'язана з недостатніми інвестиціями – частка інвестицій у основний капітал у ВВП України становить 18% (для порівняння у Центральній Європі цей показник – 22%).

Як зазначив Прем’єр-міністр, на основі цих даних були визначені економічні вектори, які зможуть забезпечити відновлення та майбутнє зростання економіки України.

Так, за 29 років, коли вільне розпорядження землею було обмежене, у держави зникло понад 5 млн гектарів. Після запуску ринку землі за 10 років український ВВП додатково отримає до 85 млрд дол.

В Україні є понад 12,1 тис. тільки розвіданих родовищ корисних копалин, і лише 4,6 тис. з них, тобто фактично третина, розробляються. Збільшення видобутку корисних копалин дасть змогу створити основу для виготовлення високотехнологічної продукції з доданою вартістю.

За рахунок підтримки експорту й торговельної дипломатії є можливість наростити товарний експорт на Схід, до країн Африки та Латинської Америки й далі.

Сьогодні тактичне завдання для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості – за наступний рік забезпечити нові експортні контракти на 1 млрд дол.

Інвестиційний потенціал України оцінюється в 63 млрд дол. Тому серед визначених векторів – створення сприятливого бізнес-клімату та відновлення довіри до влади, ключові секторальні ініціативи, функціональні та наскрізні ініціативи.

«Уряд визначив 30 пріоритетних проектів до 2030 року. Це вектори, які ляжуть в основу нашої довготермінової стратегії розвитку», – зазначив Денис Шмигаль.

До розробки Національної економічної стратегії – 2030 залучені експерти, представники влади та бізнесу, науковці, провідні українські аналітичні центри (think tanks), міжнародні аналітики, народні депутати, бізнес-асоціації.