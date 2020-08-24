Президент на представленні Стратегії розвитку Івано-Франківщини: Ми будуємо країну, яка завжди буде на декілька кроків попереду

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область взяв участь у представленні Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

На початку виступу Глава держави розповів, що його робоча поїздка розпочалася із відвідання селища Ланчин, яке постраждало від повені в червні. За його словами, для подолання наслідків стихії влада відреагувала швидко та дієво.

«Але це далеко не перший паводок в історії України. Ми змушені долати наслідки, коли потрібно думати про запобігання таким речам. Ця проблема потребує комплексних, системних рішень. І вони існують. Існує успішний міжнародний досвід, але в попередні багато років це для влади було нецікаво. Як і інші дуже важливі речі, які для нас сьогодні є пріоритетними», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що нині доводиться будувати країну майже з нуля, «а в деяких випадках – навіть з мінуса».

«Ми хочемо змінити такий підхід і побудувати країну, яка завжди й до всього готова. Яка згадує про власну армію не тоді, коли починається війна. І згадує про власну медицину не тоді, коли стається COVID-19. Ми будуємо країну, яка завжди буде на декілька кроків попереду», – заявив Глава держави.

За його словами, цей процес – складний і тривалий, але цілком можливий, якщо кожен громадянин братиме активну участь у розвитку своєї громади та області.

Глава держави нагадав, що після децентралізації регіони отримали фінансування та дієві інструменти для розвитку.

«А 25 жовтня на місцевих виборах вони зможуть перезавантажити місцеву владу, щоб рухати свій край вперед, до успіху. І стратегія розвитку кожного регіону – це дорожня карта на цьому важливому, складному шляху», – сказав Володимир Зеленський.

Говорячи про особливості Івано-Франківщини, Президент зауважив, що це туристично привабливий край, який має значну історичну та культурну спадщину.

«Крім цього, у вашої області є потенціал для розвитку відновлюваної енергетики та органічного виробництва. А ще – для розвитку малого, середнього й підтримки великого бізнесу. Як доказ – нещодавно, за версією «Форбс», Івано-Франківськ визнано найкращим містом для ведення бізнесу в Україні. І я щиро вас із цим вітаю», – зазначив Глава держави.

Водночас, за його словами, треба чітко розуміти й проблеми регіону, які обов’язково слід вирішувати.

«В області не вистачає сміттєпереробного заводу та сучасних очисних споруд. А 90% доріг місцевого значення потребують ремонту. Все це можна й потрібно виправити, і зі свого боку ми готові повністю допомагати місцевій владі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав Івано-Франківщині такої ж сили, потужності, характеру та незламності, як у їхнього земляка, видатного спортсмена, стронгмена, великого українця Василя Вірастюка.

Представляючи Стратегію розвитку регіону, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів зазначив, що Івано-Франківщина – це 30% гірських територій та самобутня культура, тому цей край – привабливий для туризму.

Він нагадав, що нещодавно для туристів була відкрита «Золота підкова Карпат», яка з'єднала вкрай важливі туристичні місцевості – Яремче, Ворохту, Верховину, Косів, Коломию. Поряд розташований висококласний туристичний комплекс «Буковель». Давній Галич може стати центром духовно-культурного розвитку, а косівську мальовану кераміку торік внесено до світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Тому Верховину та Косівщину варто розглядати як центр розвитку автентичного туризму, зазначив Віталій Федорів.

Голова ОДА зауважив, що у високогірному Верховинському районі повністю відремонтували дороги державного значення, відкривши вікно для туристів. Дорожні артерії, що йдуть через область, відкривають шлях до розвитку усіх галузей економіки та сфер життя.

Також, за словами Віталія Федоріва, відремонтований легкоатлетичний комплекс стане центром розвитку молодіжного спорту. Будується сучасний біатлонний комплекс для розвитку зимових видів спорту. У планах – будівництво сучасного, багатофункціонального палацу спорту.

Івано-Франківщина – це ще й промисловий центр. Продукція підприємств-гігантів області відома далеко за межами України. Поряд з цим, пріоритетним є розвиток малого підприємництва, особливо у сільській і гірській місцевості, наприклад переробка екологічно чистої продукції.

Один з важливих напрямів розвитку регіону, на переконання голови облдержадміністрації, – безпека й захист місцевих мешканців від повеней, адже на Івано-Франківщині велика кількість гірських рік. Тому актуальною є розробка сучасної програми, яка має мінімізувати ризики стихії та її наслідки.

Крім того, Прикарпаття потребує модернізації аеропорту, будівництва сучасного сміттєпереробного заводу, розвитку індустріально-інвестиційних парків тощо.