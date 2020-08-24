Президент на представленні Стратегії розвитку столиці: Київ – це обличчя, душа й серце України, і ми хочемо, щоб улюблене місто отримало той вигляд, на який давно заслуговує

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року.

На початку свого виступу Глава держави зауважив, що столиця давно потерпає від заторів, через що більшість мешканців міста вже звикла запізнюватися на зустрічі, а, їдучи вулицею, можна провалитися під асфальт. Крім того, за словами Президента, у деяких районах Києва ще й досі інколи немає гарячої води.

«І, на жаль, це – лише малий відсоток від усіх проблем нашої столиці. Минулого року в одному з рейтингів міст за якістю життя Київ – на жаль і поки що – посів 173-тє місце. Поступився столиці Габону, столиці Уганди. А серед українських міст, визнаних найкращими для життя, Київ не увійшов навіть у першу десятку», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас, за словами Глави держави, столиця України другий рік поспіль очолює список міст із найбільшим рівнем забруднення повітря і щороку піднімається дедалі вище в рейтингу найдорожчих міст для життя.

Президент наголосив, що це потрібно змінювати, адже Київ – дім усіх українців, незалежно від того, хто в якому куточку країни народився.

«Київ – це обличчя України. І нам боляче дивитися, як це обличчя спотворюють хаотичні забудови. Київ – це душа України. І ми не хочемо бачити, як у цю душу «плюють» викиди та смог. І нарешті Київ – це серце України. І воно має битися на повні груди. Ми всі хочемо, щоб наше улюблене місто нарешті отримало той вигляд, на який давно заслуговує», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, столиця має стати комфортною, зручною, сучасною та затишною. Містом, яке тоне у цвіті каштанів, а не у МАФах біля кожної станції метро.

«Де влаштування дитини у дитячий садок не буде неможливою місією. Де величні схили Дніпра милуватимуть око всіх, а не лише мешканців збудованих поруч хмарочосів. Де зніматимуть найкращі фільми й куди приїздитимуть туристи з усього світу. Містом для киян, для всіх українців і гостей столиці», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що сьогодні відбувається презентація першочергових кроків на цьому шляху та, найголовніше, – презентація людей, які зможуть їх реалізувати.

У контексті місцевих виборів 25 жовтня Володимир Зеленський зауважив, що багато з тих, хто в минулому додав Києву величі, вплинув на розвиток столиці, не були корінними киянами.

«Ми з вами знаходимося в університеті імені Тараса Шевченка, який народився не в Києві. Власне, як і Грушевський та Драгоманов, які викладали тут. Як і, до речі, Євген Патон, міст якого щодня слугує киянам. Як і названий «київським Гауді» архітектор Городецький. Це зовсім не означає, що Києву не приносили славу люди, народжені тут. Достатньо згадати Сікорського, Малевича, Лобановського. Це свідчить зовсім про інше: щоб працювати на благо міста, не обов’язково бути корінним – обов’язково бути порядним, працьовитим, чесним, талановитим. І вкладати в це місто найголовніше, що в нас є, – своє серце і свою душу», – наголосив Глава держави.

Народний депутат Ірина Верещук зі свого боку назвала головні проблеми столиці, які потребують вирішення. Зокрема, необхідно зупинити розкрадання міського бюджету. Депутат зауважила, що, за різними оцінками, до 30% міського бюджету щороку використовується незаконно.

Також, за її словами, нагальним є розв'язання проблеми заторів. Ірина Верещук зазначила, що 75-85% забруднення повітря припадає на автотранспорт.

«Київ є одним із європейських лідерів за заторами та забрудненням повітря. Ми пропонуємо побудувати перехоплювальні паркінги на в'їздах до столиці, побудувати київську об'їзну дорогу для зменшення потоку транзитного транспорту, а також – розвиток громадського та малого персонального транспорту – велосипедів, електросамокатів тощо», – сказала вона.

Також, за словами народного депутата, у столиці застаріла система очищення міських стічних вод і немає сучасного сміттєпереробного заводу.

Потребує покращення й система громадського транспорту. Ірина Верещук зауважила, що Київ набагато гірше укомплектований трамваями, автобусами та тролейбусами, ніж Варшава, Прага й Будапешт.

Крім того, необхідно поліпшити соціальний захист киян. Так, народний депутат пропонує посилити підтримку малозабезпеченого населення, зокрема шляхом будівництва муніципального житла.

«Суми, які виділяються на соціальні програми, часто менші за вкрадені на непрозорих муніципальних закупівлях чи інфраструктурних довгобудах», – додала вона.

Ірина Верещук також наголосила на необхідності покращення ситуації в ЖКГ. Серед іншого, йдеться про капітальний ремонт комунальних мереж і перегляд тарифів на послуги. Крім того, слід покращити інклюзивність міського простору, вирішити проблему незаконної забудови та запобігати аферам на ринку житла.