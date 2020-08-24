Президент на представленні Стратегії розвитку Тернопільщини: Від людей, яких ви оберете 25 жовтня, залежатиме розвиток кожного регіону

У межах робочої поїздки до Тернопільської області Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.

«Кожного разу в робочих поїздках я переконуюся, наскільки наша країна багатоманітна й різнобарвна. І в цьому насправді її велич і сила. У нас є 25 прекрасних регіонів, абсолютно не схожих один на одного. Кожен має свої особливості, переваги й, на жаль, недоліки. Але кожен є невід’ємною частиною, без якої неможлива сильна Україна», – сказав Глава держави у своєму виступі.

За словами Президента, принцип синергії має стати частиною української філософії та національної ідеї.

«Маємо зрозуміти, що разом ми набагато сильніші. А коли кожен регіон буде максимально успішним, тоді разом ми будемо непереможні», – зазначив він.

Для того щоб кожна область могла швидко досягти успіху, були підготовлені регіональні стратегії розвитку. Але, як зауважив Глава держави, будь-яка візія або стратегія нічого не варта без людей, які втілюватимуть її у життя за допомогою щоденної кропіткої праці.

«Ось чому вибори 25 жовтня мають таке важливе значення для країни та кожного громадянина», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас, як розповів Президент, згідно з нещодавніми результатами соціологічного опитування, 65% українців не знають точної дати місцевих виборів, а ще більше людей не знають системи, за якою вони відбуватимуться цього року.

«Я вкотре хочу звернутись до всіх громадян України. Будь ласка, зрозумійте одну просту річ: 25 жовтня ви будете обирати людей, які отримають широкі повноваження та значне фінансування для вашого регіону. І добробут та комфорт вашого села або міста, вашого району буде залежати не лише від Президента, не лише від парламенту та уряду, а буде залежати і від місцевої влади. Саме від людей, яких ви оберете 25 жовтня, буде залежати подальший розвиток кожного регіону», – наголосив Володимир Зеленський.

Говорячи про переваги Тернопільщини, Глава держави насамперед згадав потужну харчову промисловість та агропромисловий комплекс, потенціал у виробництві органічної продукції, хороші перспективи рекреаційної галузі.

«І, звичайно, – це туристична сфера, завдяки якій Тернопільщина буде цікавою і для українців, і для туристів з усього світу. На моє переконання, побувавши на вашому острівку закоханих, вони назавжди закохаються й у ваше місто, і у ваш прекрасний регіон», – сказав Президент.

Очільник Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш, представляючи Стратегію розвитку регіону, зазначив, що пріоритетами розвитку є підвищення стандартів життя, формування конкурентоспроможності економіки, розвиток сільських територій.

«Ми маємо колосальний результат співпраці з іноземними фондами, з програмами, які залучаємо в область», – зауважив Володимир Труш.

За його словами, в області працюють програми для малого та середнього бізнесу, зокрема програма «Доступні кредити 5-7-9%».

«У майбутньому треба розширити можливості для бізнесу», – додав голова ОДА.

Він також розповів про проекти, які планується реалізувати у туристичній сфері.

Серед проблемних питань Тернопільської області Володимир Труш назвав стан транспортної та дорожньої інфраструктури. Однак в області активно реалізується Національна програма «Велике будівництво».