Президент на Рівненщині відвідав госпіталь і поспілкувався з військовими, які там лікуються

Під час робочої поїздки до Рівненської області Президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де проходять лікування та реабілітацію українські військові та ветерани зі складними травмами спини.

Президент поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу та відзначив державними нагородами – орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

«Пишаємося вами, вашими побратимами, що ви не дали завоювати нашу державу. Дякую за збереження України», – сказав Володимир Зеленський.

Він також ознайомився з роботою госпіталю та оглянув зал ЛФК, басейн і кабінет роботизованої реабілітації, де займаються пацієнти.

У госпіталі допомагають ветеранам із реінтеграцією у цивільне життя. Зокрема, тут вони мають змогу навчатися в галузі ІТ у межах спільного проєкту Рівненської ОВА та громадської організації xWarriors Academy.

«Дякую, хлопці, за все, що ви робите для захисту нашої держави. А вам (волонтери. – Ред.) – за допомогу», – зазначив Президент.

Крім того, Володимиру Зеленському презентували проєкт будівництва нового лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб, що дасть змогу збільшити потужності закладу.