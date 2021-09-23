Президент на Саміті з продовольчих систем: Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції

Одним з пріоритетів України є розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеовиступі на Саміті ООН з продовольчих систем у Нью-Йорку (США).

«Україна є одним із глобальних лідерів на ринку продовольства. Тому тема Саміту є важливою для нас. Ми усвідомлюємо свою відповідальність у гарантуванні продовольчої безпеки. Україна – надійний партнер і навіть у найбільш панічні періоди поширення COVID-19 не створювала жодних обмежень для постачання продуктів харчування», – зазначив Глава держави.

За його словами, наша країна усвідомлює, який внесок може зробити в забезпечення більш сталого та справедливого споживання, і активно працює над цими завданнями.

«Нашим пріоритетом залишатиметься розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри щодо застосування напрацьованих стандартів безпеки продовольчих продуктів. Важливим є подальший сталий розвиток національних продовольчих систем. Маємо значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже здійснила низку важливих і успішних кроків на шляху реалізації цього амбітного плану. Зокрема, наша країна приєдналася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки та очолила Міжнародну раду по зерну. Крім того, з 1 липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі.

«Це – завершення 30-річної трансформації, покликаної створити умови для функціонування аграрного сектору, що дає змогу розвиватися як малим фермерам, так і великим аграрним компаніям. Земельна реформа в Україні – це насамперед турбота про людей, які працюють на землі, які бажають працювати на ній усе життя та передавати свою справу у спадок», – зазначив Глава держави.

Також, за його словами, серед пріоритетів напрацьованого в Україні проекту національної дорожньої карти трансформації продовольчих систем – ініціатива «Здорове харчування для всіх».

«Перша леді Олена Зеленська реалізує національну кампанію щодо зміни харчових звичок дітей у школі. Ми раді ділитися цим досвідом у межах Харчової коаліції під егідою Саміту «Шкільна їжа: харчування, здоров’я та освіта для кожної дитини». Наша мета – забезпечити і фізичну, і цінову доступність здорового харчування для всіх», – сказав Президент.

Серед інших важливих завдань – рух у бік кліматичної нейтральності виробництва. На думку Глави держави, цієї мети реально досягти у горизонті 2050 року.

«Однак її досягнення не повинне перетворитися на надмірні субсидії для заможних аграріїв із розвинутих країн. Допомогу мають отримувати ті, хто справді цього потребує: фермери з країн, що розвиваються. Кліматична політика не повинна призводити до подальшої економічної нерівності», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, переконаний Президент, необхідно зміцнювати внутрішній ринок і стимулювати експорт.

«Наша мета на цьому шляху – забезпечення продовольчої безпеки, перехід до стійких моделей виробництва та збуту, а також розвиток необхідних фінансових інструментів», – зазначив Глава держави.

Він додав, що Україна є проактивним учасником процесу формування порядку денного в питаннях продовольчих систем.

«Ми готові й надалі працювати разом з партнерами та розвивати свої продовольчі системи в контексті глобальних викликів, що постають перед людством, – як наявних, так і майбутніх», – резюмував Володимир Зеленський.