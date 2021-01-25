Президент на селекторній нараді: Насамперед важливі життя пацієнтів

Ситуацію із заповненням ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Івано-Франківській області детально обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що минулого тижня у країні зберігалася тенденція до зниження кількості активних хворих. На сьогодні їх в Україні 129 тисяч. Також, за словами очільника уряду, минулого тижня зменшилася кількість летальних випадків, зайнятих ліжок та госпіталізованих.

Водночас Прем’єр-міністр зазначив, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

«В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві», – зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, сьогодні ввечері очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. В область терміново виїжджає головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент запитав у міністра охорони здоров’я Максима Степанова, коли Україна отримає перші вакцини та розпочнеться вакцинація. Очільник МОЗ повідомив, що його відомство проводить активні переговори з різними країнами та постачальниками й передбачає, що доставка вакцини відбудеться найближчим часом.