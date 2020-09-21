Президент на сесії Генасамблеї ООН запросив долучитися до створення міжнародної платформи щодо деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Про це він заявив під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова», – звернувся Президент України до лідерів держав.

Він також закликав підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.

«Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу», – переконаний Володимир Зеленський.