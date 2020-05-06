Президент на українсько-російському кордоні вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Луганську область. Глава держави відвідав смт Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

У Міловому Президент відвідав меморіальний комплекс «Україна – визволителям».

Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка.

Постамент зовні нагадує бліндаж. Всередині – музей «Землянка». На постаменті напис: «Україна – визволителям».

Скульптурна композиція – лише частина меморіального комплексу в центрі селища.

Поряд з пам’ятником – братська могила. В ній спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. 1066 імен полеглих героїв висічено на 27 меморіальних дошках біля братської могили.

Неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі.