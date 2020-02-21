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Президент на врученні Національної премії імені Тараса Шевченка: Культура – це і є держава, це і є народ

9 березня 2020 року - 21:29

Президент на врученні Національної премії імені Тараса Шевченка: Культура – це і є держава, це і є народ

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка.

Глава держави подякував лауреатам та організаторам заходу.

«Для мене та моєї дружини велика честь бути присутніми на цій церемонії», – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав слова Вінстона Черчилля, коли під час Другої світової війни один з міністрів запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури.

«На це Вінстон Черчилль відповів: «А за що ми тоді воюємо?» Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ», – наголосив Володимир Зеленський.

Згідно з указом Глави держави, лауреатами премії стали виконавці гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська за музичний альбом «Шлях».

Фотохудожник Олександр Глядєлов отримав премію за мистецький проект «Карусель», а поетеса Маріанна Кіяновська – за книгу поезій «Бабин Яр. Голосами».

Також премію присуджено журналістці Євгенії Подобній за книгу «Дівчата зрізають коси» та письменникові Тарасу Прохаську за книгу есеїв «Так, але...».

Премію також отримали режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко за оперу-реквієм «ЙОВ» («IYOV»).

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №72/2020

Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка
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