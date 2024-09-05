Президент на засіданні «Рамштайну» закликав країни-партнери вчасно постачати оборонні пакети й дати дозвіл на далекобійність

Президент Володимир Зеленський узяв участь у 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Глава держави зазначив, що Україна вдячна за кожен пакет підтримки, але нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська, особливо в Донецькій області.

«Кожен із вас розуміє, наскільки важливо для солдата знати, що фронт тримається не лише на вірності солдата своїй країні та присязі, а й на достатньому забезпеченні зброєю. Саме тому важливо, щоб кожен пакет допомоги, який оголошується, оперативно потрапляв на поле бою – без жодних зволікань», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що з тієї кількості систем, які наша держава мала отримати після ухваленого на саміті НАТО рішення, ще не поставлена значна частина.

«У світі достатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб російський терор не мав результатів. Я закликаю вас бути більш активними в цій роботі з нами щодо протиповітряної оборони», – наголосив він.

Глава держави також зазначив, що Україна вже почала експлуатувати F-16, які збивають ракети й безпілотники, однак цих літаків мало.

Президент закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю.

«Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Росія була вмотивована шукати мир», – сказав Володимир Зеленський.