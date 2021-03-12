Президент на з'їзді партії «Слуга Народу»: Завжди будемо працювати не для частини суспільства, а на благо всіх громадян України 

Завдяки підтримці українців нова влада менш ніж за два роки зробила те, що інші політики обіцяли десятиліттями, але не робили. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на ХІ з'їзді партії «Слуга Народу».

«Незважаючи на будь-які наші посади, ми ніколи не маємо права забути, для чого ми тут, ким ми були і як все це починалося», – наголосив Глава держави.

Він зауважив, що ці два роки при владі новій команді довелося працювати в умовах війни, пандемії коронавірусу та світової кризи, а всередині країни – долати супротив старої системи, олігархів, корумпованих суддів, депутатів та чиновників, тіньових землевласників і букмекерів, що ухилялися від сплати податків.

«Моя позиція – проста й незмінна: неважливо, хто проти нас, важливо – за кого ми. А це – понад 40 мільйонів громадян України. І завдяки їхній підтримці менш ніж за два роки ми зробили те, що інші політики десятиліттями обіцяли, а потім благополучно «зливали», – зазначив Президент.

Водночас він наголосив, що сьогодні основну увагу необхідно приділяти не тому, що вже зроблено, а тому, що поки не зроблено.

За словами Володимира Зеленського, нині для України надважливими є закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя. Закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості та виконання всіх інших обіцянок влади.

«Програма Президента та програма партії «Слуга Народу» – саме це наш порядок денний. І жодні правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху», – заявив Глава держави.

Окремо Президент звернувся до представників команди у регіонах із закликом не чекати покрокових інструкцій із центру, а проявляти ініціативу та змінювати на краще свою громаду, село, місто, регіон.

«Беріть на себе, будь ласка, ініціативу та відповідальність. Тим паче, що ми надали вам для цього все, я вважаю, абсолютно все необхідне: повноваження, кошти та інші ресурси. Давайте пам’ятати, що саме з тисяч маленьких змін на місцях складаються глобальні зміни в країні», – сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що партія «Слуга Народу» завжди має та буде працювати не для частини суспільства, не для 73% або 54%, а на благо всіх громадян України.

Володимир Зеленський закликав членів партії «Слуга Народу» зосередитися на справді важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність, демонструвати осмислений підхід до політики та державного управління в межах єдиної стратегії.

Партія має бути джерелом ініціатив, реформ, проектів, ідей, а головне – нових, професійних і порядних кадрів для країни, наголосив Президент.

