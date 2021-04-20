Президент наголошує на необхідності ефективної демонополізації, розвитку конкуренції та деолігархізації – Олег Устенко

Президент України Володимир Зеленський має намір боротися зі всією олігархічною системою, а не з конкретним олігархом. Мета Глави держави – створення однакових для всіх і сприятливих умов ведення бізнесу, наголосив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.

«Олігархи зупиняють розвиток економіки. Вони живуть досить непогано й розуміють, як жити в такій економіці, і блокують її розвиток, бо їм не потрібна конкуренція. Для них важливо лишати в економіці високий рівень монополізму, блокувати розвиток конкуренції… У моєму розумінні, якби не така консервація, яка відбувалась у питанні олігархату, ми б давно отримали ВВП України не 165 мільярдів доларів, як у минулому році, а в межах 400 мільярдів доларів», – наголосив Олег Устенко в інтерв’ю українському ЗМІ.

За його словами, якщо держава зуміє зменшити вплив монополій і розблокувати розвиток економіки, то отримає стале зростання ВВП та розв'яже низку проблем, зокрема трудової міграції та низького рівня добробуту українців у порівнянні з сусідніми країнами тощо.

«Україна – держава з колосальним рівнем тіньової економіки, який, за різними оцінками, коливається від 25% до 50%. Це означає, що як мінімум близько 40-45 мільярдів доларів перебуває «в тіні» щорічно», – зауважив радник Президента.

Він додав, що високий рівень тіньової економіки підживлює корупцію, зокрема політичну, призводить до виведення коштів за межі Української держави та навіть створює можливості для фінансування терористичної діяльності.

Крім того, як зазначив Олег Устенко, у власності держави надто багато компаній, які є збитковими, але водночас їхній топ-менеджмент отримує високі зарплати. Такі держкомпанії також часто мають монопольне становище. Тому, за його словами, Президент наголошує на необхідності ефективної демонополізації та розвитку конкуренції.

Крім того, радник Глави держави зауважив, що на порядку денному стоять питання проведення приватизації в банківському секторі. Тому якщо є ефективний інвестор, то державні банки, які раніше були націоналізовані, необхідно продавати, зауважив Олег Устенко.

«Міжнародний досвід свідчить: чим швидше будуть продані банки, які свого часу були націоналізовані, тим швидше будуть повернуті гроші платників податків, які були спрямовані в ці банки. Стосовно ПриватБанку, то близько 5,5 мільярда доларів було свого часу витрачено», – зазначив радник Глави держави.

За його словами, є зацікавленість іноземних інвесторів у придбанні банків, які наразі перебувають у державній власності.

«Це було б правильним рішенням не тільки тому, що повернемо кошти платників податків, але й зможемо перегорнути огидну сторінку нашої історії та зможемо констатувати, що вже не 50% українського банківського сектору контролюється державою. Державі нема чого робити в бізнесі, який зі старту заточений під приватний сектор. Вона має не конкурувати, а регулювати й створювати сприятливі умови», – зазначив Олег Устенко.