Президент наголошує на важливості вирішення проблеми нелегальних нафтопереробних заводів та АЗС

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку та автозаправних станцій щодо цін на пальне та боротьби з нелегальними нафтопереробними заводами (НПЗ).

Глава держави наголосив на перших результатах боротьби з нелегальними автозаправними станціями.

«Закрили близько 800 незаконних заправок. Це непоганий початок», – зазначив він.

Президент також подякував учасникам ринку за те, що відгукнулися на заклик знизити реальні ціни на пальне на АЗС.

«Мені здається, що люди це дуже правильно сприйняли і вдячні. Справді, є зниження цін. Середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 1,06 долара (за 1 літр. – Ред.)», – сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив на важливості вирішення проблеми нелегальних нафтопереробних заводів.

«Останні приклади, які я бачив, це нелегальні НПЗ у Рівному та Кривому Розі. Тому я хотів би попросити правоохоронців, щоб вони звернули увагу на всі незаконні НПЗ», – зазначив Президент.

Глава держави запропонував надати можливість власникам нелегальних НПЗ узаконити свій бізнес. «Щоб було не так, як раніше, – у масках забігли й закрили все. А попередити людей, щоб згідно із законодавством все оформлювали, щоб все було за законом. І нехай тоді працюють. Країна повинна отримувати податки з легального бізнесу», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що одержані позитивні результати – це лише початок спільної роботи для боротьби з нелегальними НПЗ та АЗС.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що уряд долучив учасників паливного ринку до боротьби з його тіньовим сегментом.

«Це справді зменшує тиск на «білий» бізнес», – сказав очільник Кабінету Міністрів.

На думку Прем’єр-міністра, усунення змов і неконкурентних дій на ринку сприятиме зниженню вартості пального для населення.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що СБУ веде роботу щодо 10 нафтопереробних заводів, які працюють незаконно.

За його словами, більшість НПЗ формально працює за законом, оскільки вони оформлюють документацію на виробництво сумішей, а не бензину чи дизельного пального, і таким чином ухиляються від сплати акцизного збору.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів також наголосила на важливості вирішення проблеми незаконних підключень до нафтопроводів. «Вирішення проблеми незаконних «врізань» у нафтопроводи допоможе запобігти розповсюдженню нелегально вироблених нафтопродуктів», – акцентувала вона.

Учасники зустрічі подякували Президенту за заходи щодо боротьби з нелегальними АЗС.