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Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС
Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС

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Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві
Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві

2 жовтня 2023 року - 14:46

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Президент нагородив голів зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції

2 жовтня 2023 року - 16:40

Президент нагородив голів зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції

У межах засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди головам зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції.

Міністрів відзначено за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі.

Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міністра оборони Ірландії Мікхола Мартіна.

Глава держави також вручив ордени князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня віцепрем'єр-міністру, міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Антоніо Таяні та міністру закордонних справ Румунії Лумініці Одобеску.

Крім того, Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» І ступеня міністра закордонних справ Королівства Данія Ларса Льокке Расмуссена.

Міністерка з питань Європи та закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Дякую вам, вашим країнам та урядам за підтримку України», – сказав Президент.

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Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві

2 жовтня 2023 року - 14:46
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