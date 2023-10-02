Президент нагородив голів зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції

У межах засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди головам зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції.

Міністрів відзначено за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі.

Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міністра оборони Ірландії Мікхола Мартіна.

Глава держави також вручив ордени князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня віцепрем'єр-міністру, міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Антоніо Таяні та міністру закордонних справ Румунії Лумініці Одобеску.

Крім того, Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» І ступеня міністра закордонних справ Королівства Данія Ларса Льокке Расмуссена.

Міністерка з питань Європи та закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Дякую вам, вашим країнам та урядам за підтримку України», – сказав Президент.