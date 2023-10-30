Президент нагородив військових, які змінили ситуацію в Чорному морі на користь України та світу 

З нагоди Міжнародного дня Чорного моря Президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками України та вручив їм державні нагороди.

Він зазначив, що в цей день Україна відзначає хоробрість українських воїнів, які змінили ситуацію в Чорному морі на користь нашої країни та міжнародного порядку.

«Битва за Чорне море ще триває, але ми вже можемо бути впевненими, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили ворогові використовувати Чорне море як плацдарм для десантів, атак проти наших південних регіонів», – наголосив він.

Володимир Зеленський нагадав, що звільненням острова Зміїного українські воїни забезпечили повернення контролю України над західною частиною акваторії Чорного моря.

«Російський флот поступово знищують наші морські дрони, наші ракети. І наші операції в Чорному морі поступово досягають усе більш далеких рубежів», – додав Глава держави.

За його словами, український альтернативний «зерновий коридор» також є заслугою тих, хто розробляє й випробовує українську зброю, захищає українські порти й боронить небо, і, звичайно, тих, хто безпосередньо на морі виконує бойові завдання та знищує ворога.

Президент переконаний, що Чорне море стане взірцем того, як Україна вміє відновлювати безпеку – для себе та своїх партнерів.

Володимир Зеленський закликав пам’ятати кожного українського воїна, який віддав своє життя, очищуючи наше море від окупантів.

Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих захисників України.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні наша держава віддячує тим, хто знищував російські військові кораблі, розробляє вітчизняну зброю, зокрема морські дрони, захищає українські порти та судна, розміновує море в тих коридорах, які дуже потрібні для глобальної продовольчої безпеки.

Зокрема, військовослужбовці, які представляють Військово-Морські сили Збройних Сил України, Державну прикордонну службу та Службу безпеки України, отримали з рук Глави держави три відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг».

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ВМС України, Держприкордонслужби, СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, ордени Данила Галицького.

Глава держави побажав нагородженим, їхнім рідним і близьким безпеки, здоров’я і всім українцям – перемоги.